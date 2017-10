Resum

Els Estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han organitzat la VIII Jornada sobre docència del Dret i les TIC, que es va celebrar el passat 7 de juliol, a la seu de Tibidabo (Barcelona).

Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) estan cada vegada més integrades a la docència universitària i cada dia són més els professors que les utilitzen, tant com a eines per comunicar-se i interactuar amb els estudiants com també per gestionar la seva acció docent.