Resum

En el present article podrem analitzar els avantatges de la implantació de la mediació com a mètode per excel·lència per a la resolució de conflictes en l'àmbit esportiu. S'introduirà el concepte de mediació esportiva, citant les principals característiques que han de presidir qualsevol procediment de mediació esportiva. Es descriuran els diversos conflictes en l'àmbit de l'esport que són susceptibles de resolució per mitjà de la mediació, indicant així mateix quines són les matèries en les quals no procedeix la seva implementació. Seguidament, s'explicarà el marc normatiu de la mediació a Espanya i com es recullen els procediments de mediació esportiva en les recents lleis de l'esport autonòmiques. S'analitzaran les raons per les quals es considera la mediació esportiva com a mètode ADR ideal en les controvèrsies generades en l'àmbit de la pràctica esportiva, de les competicions federades, siguin d'àmbit aficionat o professional, i es diferenciarà la mediació esportiva de l'arbitratge esportiu, sobretot en els diferents papers adoptats per les parts i per la persona mediadora i per l'àrbitre o panel arbitral en el moment d'aconseguir una solució al conflicte. A continuació ens endinsarem en la situació actual de la mediació esportiva en diverses institucions.