Resum

El passat 29 de novembre es van celebrar les III Jornades sobre Actualitat Laboral dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC per abordar el fenomen de les contractes i les problemàtiques, heterogènies i nombroses, que aquest suscita, així com la possibilitat de proposar canvis normatius eventuals per tal de superar-les.