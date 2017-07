Resum

La lluita contra la delinqüència greu; especialment l’organitzada i el terrorisme, és fonamental per a garantir la seguretat, i la seva eficàcia pot dependre en gran mesura de l’ús de tècniques d’investigació modernes. Tanmateix, aquest objectiu d’interès general, encara que sigui primordial, no pot justificar per si mateix l’existència de qualsevol mesura d’investigació. En aquest treball s’analitzen algunes de les garanties que s’han d’observar en la intervenció dels equips informàtics, ateses les singularitats que aquesta mesura presenta en un entorn digital i interconnectat a nivell mundial. Les múltiples funcions i la informació variada que s’acostuma a emmagatzemar en aquests dispositius exigeixen una especial protecció constitucional.