Resum

De manera general, s’entén que l’europeïtzació és un procés d’adaptació gradual de les polítiques, les institucions o els actors polítics nacionals als reglaments o les normatives de la Unió Europea (UE), freqüentment vinculat a processos de democratització. No obstant això, existeixen aplicacions potencials d’aquest concepte a situacions de crisi en què els agents nacionals tenen poc marge de maniobra. En aquestes ocasions, l’adaptació progressiva pot donar lloc a pressions per a l’aplicació de reglaments i normatives de la UE, i això pot tenir efectes pertorbadors en els sistemes polítics nacionals. Amb aquest article pretenem fer llum en aquests processos a Espanya durant els anys de la gran recessió i avaluar-ne l’impacte en el sistema de partits espanyol. L’objectiu principal d’aquest estudi és, per tant, identificar les etapes fonamentals dels processos d’europeïtzació de la política espanyola durant els anys 2010-2012. En una segona part, s’analitza l’articulació de la resposta a aquests processos per part dels moviments de protesta i, especialment, del partit polític Podem en la seva fase inicial. S’ha emprat el model d’estudi de casos per aprofundir en el context de la política espanyola en temps de crisi. S’han recopilat i analitzat documents oficials d’institucions nacionals de la UE així com diversos discursos de l’esmentat partit polític. Els resultats de l’estudi suggereixen connexions entre els processos d’europeïtzació i els canvis en la competència partidista nacional a Espanya. A més, identifiquen l’europeïtzació a Espanya com a un procés pertorbador que afavoreix l’aparició de discursos antisistema.