Resum

La intenció d’aquest article és realitzar una anàlisi crítica de les dues propostes de directiva que la Comissió Europea va emetre el 9 de desembre de 2015: la Directiva sobre compravenda en línia i la Directiva sobre continguts digitals. Ambdues propostes formen part de l’Estratègia de mercat únic digital per a Europa. El seu principal objectiu és eliminar una de les barreres del comerç transfronterer: les diferències en el dret contractual entre estats membres. L’article s’estructura en dues parts, que es publicaran de forma separada. En la primera part de l’article es pretén respondre a la pregunta de si les noves regles aconseguiran l’objectiu de reduir la complexitat del marc legal aplicable a la protecció dels consumidors en el comerç electrònic. En l’apartat 2 es presenta breument el propòsit de les directives i d’altres precedents. En els apartats 3 i 4 es tracta, respecte a cada directiva, dels tipus de contracte que cobreixen, quina és la regulació actual per a aquests contractes a Europa i quines són les repercussions que, si s’adopten, tindrien aquestes noves regles dins del dret contractual dels estats membres. Pot sostenir-se que, mentre que la Directiva de compravenda en línia contribuirà a augmentar la fragmentació de la regulació sobre vendes al consumidor, la Directiva de continguts digitals servirà per a abordar algunes de les llacunes legals existents, a escala de la Unió Europea, respecte a certs aspectes dels contractes per al subministrament de continguts digitals.