Una de les novetats que més interès mediàtic i social ha provocat la modificació de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, mitjançant la Llei 34/2015, de 21 de setembre, està relacionada amb la privadesa i protecció de dades.

Per raons d’interès general, es permet donar publicitat de llistats d’obligats tributaris amb deutes o sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagades en el termini d’ingrés voluntari, tret que estiguin ajornades o suspeses.

Així mateix, es preveu en la Llei orgànica 10/2015, de 10 de setembre, la publicació de la ressenya de les sentències condemnatòries fermes i no recurribles per delictes contra la hisenda pública, d’alçament de béns i insolvència punible i delictes de contraban quan hi hagi un perjudici per a la hisenda pública.

Es tracta d’un tema que té clares connexions amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de l’Administració tributària i que mereix ser objecte d’una anàlisi en profunditat.