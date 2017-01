Resum

Aquest article analitza com són d’inadequats tant el concepte de consumidor com el criteri de facilitació activa, que la proposta de Directiva relativa a determinats aspectes dels contractes de subministrament de continguts digitals ha fet servir quan ha tocat determinar el seu àmbit d’aplicació. En l’àmbit digital és necessari diferenciar els consumidors dels usuaris no consumidors (navegants). Aquests darrers necessiten una protecció adequada davant els actes il·lícits dels proveïdors de continguts digitals, la qual es deu articular, fonamentalment, a través de l’institut de la responsabilitat extracontractual.