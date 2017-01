Resum

El divendres 20 de maig de 2016, els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC van organitzar aquesta jornada amb la European Copyright Society (ECS) per tractar diverses qüestions de drets d’autor que actualment estan essent examinades a la Unió Europea i per intercanviar opinions amb la comunitat acadèmica i professional de la propietat intel·lectual. A la jornada es va parlar dels informes emesos fins ara per l’ECS relatius a la qualificació dels enllaços com a actes de comunicació al públic (cas TJUE Svensson), l’harmonització de límits (cas TJUE Deckmyn) i la remuneració d’autors (cas TJUE Reprobel). També es van tractar altres qüestions sobre l’harmonització del dret d’autor a la Unió Europea, incloses la Comunicació de la Comissió de la UE «A Digital Single Market Strategy for Europe» COM(2015)192final, i les consultes públiques sobre «The Role of Publishers in the Copyright Value Chain and the panorama exception» de març del 2016 i sobre «The Review of the EU Copyright rules» de juliol del 2014. Finalment, també es van examinar les propostes de Directiva sobre «Contracts for the supply of digital content» COM(2015)634final i de Reglament sobre «Cross-border portability of online content services» COM(2015)627final.