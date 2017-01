Resum

La victimització dins de la família és un fenomen complex que, en els últims anys, ha rebut molta atenció per part dels poders públics, els professionals i els investigadors. L’especial vincle emocional que uneix víctima i victimari, les interaccions que es produeixen entre ells, les conseqüències emocionals que suposa per a la víctima i tot l’entorn familiar i la intimitat en la qual habitualment es produeixen els fets, fa que sigui un tipus de victimització amb un baix nivell de denúncia i que requereixi un abordatge especial tant quant al tractament com quant a la prevenció.